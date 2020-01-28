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Küba ve Jamaika arasındaki denizde 7.7 büyüklüğünde deprem

Havana, 28 Ocak 20 (TAK): Karayiplerde, Jamaika ile Küba açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi.

Küba ve Jamaika arasındaki denizde 7.7 büyüklüğünde deprem

Havana, 28 Ocak 20 (TAK): Karayiplerde, Jamaika ile Küba açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi.

28 Ocak 2020 Salı 21:47
Küba ve Jamaika arasındaki denizde 7.7 büyüklüğünde deprem

Havana, 28 Ocak 20 (TAK): Karayiplerde, Jamaika ile Küba açıklarında şiddetli bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS), büyüklüğünü 7.7 olarak açıkladığı deprem, 2019 Mayıs ayından bu yana dünyada meydana gelen en şiddetli deprem olarak kaydedildi.

Uluslararası Tsunami Bilgi Merkezi tarafından Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman Adaları çevresi için tsunami uyarısı verildi.

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Merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 kilometre kuzeybatısı olan depremin deniz tabanının 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Depremin çevre ülkelerde can kaybı ya da maddi hasara yol açıp açmadığı bilinmiyor.

Geçen yıl Mayıs ayında Peru'da 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 

(SPUTNİK/FG)

Son Güncelleme: 29.01.2020 08:17
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