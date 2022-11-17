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Küba Devlet Başkanı Diaz-canel, Cezayir, Rusya, Türkiye Ve Çin Turuna Başladı

Küba Devlet Başkanı Diaz-canel, Cezayir, Rusya, Türkiye Ve Çin Turuna Başladı

17 Kasım 2022 Perşembe 12:15
Küba Devlet Başkanı Diaz-canel, Cezayir, Rusya, Türkiye Ve Çin Turuna Başladı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, resmi ziyaret kapsamında Cezayir'e gitti.

Cezayir devlet radyosunun haberine göre, dün akşam geç saatlerde uçağı başkent Cezayir'deki Huvvari Bumedyen Havalimanı'na inen Diaz-Canel'i, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ile Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra karşıladı.

Haberde, Diaz-Canel'in Cezayir'e çalışma ve dostluk ziyareti gerçekleştirdiği ifade edildi.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili yurttaşlar, bu ülkelerin liderlerinin resmi davetlerine cevaben Cezayir, Rusya, Türkiye ve Çin turuna çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Diaz-Canel'in bugün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelmesi bekleniyor.

- Cezayir ile Küba arasında sağlık alanında anlaşma

Küba Sağlık Bakanı Jose Angel Portal Miranda, 13 Kasım Pazar günü Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Sağlık Bakanı Abdülhak Sayihi ile bir araya gelmişti.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Sayihi'nin Kübalı mevkidaşı Miranda ile yaptığı görüşmede, çeşitli tıbbi alanlarda görüş birliği sağlandığı belirtilmişti.

Söz konusu görüşmede, Sayihi'nin iki ülke arasında ortaklık ve iş birliği projelerinin geliştirilmesi noktasında Miranda'ya çeşitli önerilerde bulunduğu, Miranda'nın da bu önerileri memnuniyetle karşıladığı ifade edilmişti.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 12:49
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