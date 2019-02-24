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Küba Anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor

Küba Anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor

24 Şubat 2019 Pazar 08:36
Küba Anayasa değişikliği için sandık başına gidiyor

Küba'da halk pazar günü referanduma sunulan bir dizi anayasal değişiklik için sandık başına gidiyor.

Özel mülkiyet, yabancı yatırımlar ve internet konusunda değişikliklerin sunulduğu referandumda hükümet 'Evet' oyu kullanmayı vatanseverlik olarak tanımlarken 'Hayır' cephesi değişiklikleri komünizmin sonu olarak nitelendiriyor. Bu açıdan referandum tarihi bir önem taşıyor.

Diğer taraftan 'evet' oylarının oranı ülkedeki medyayı tamamen kontrol eden ve 'hayır' cephesi üzerinde büyük bir baskı kuran hükümet için de bir ölçüm niteliği taşıyor.

Referandumda halka önerilen değişimlerin hayata geçirilmesi ya da 1976 yılında kabul edilen referandumun aynen devam etmesi sorulacak.

Önerilen değişiklikler serbest piyasa ekonomisi ve özel yatırımlara sınırlı bir şekilde izin verse de komunist partinin ülke yönetimindeki rolü ve sosyalist ve komünist doktrinlerin merkezi konumu geçerliliğini koruyacak.

Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel liderliğindeki hükümet halkın evet oyu kullanması için çok büyük bir kampaya başlatmasına rağmen uzmanlar 'evet' oylarının 1976 Anayasası için verilen yüzde 97,7'lik desteği bulamayacağını düşünüyor. Öte yandan hükümete değişiklikleri hayata geçirmesi için yüzde 50'nin üzerinde evet oyu yeterli olacak.

Ada ülkesindeki 11,2 milyon Kübalı'nın 8 milyonunun oy kullanma hakkı bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Küba Referandum
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