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Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) potansiyel tedavisinde kullanılmak üzere nanoparçacıklar tasarlandı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 16:30
Kovid-19'u tuzağa düşürüp ortadan kaldırmayı hedefleyen nanoparçacıklar tasarlandı
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) potansiyel tedavisinde kullanılmak üzere nanoparçacıklar tasarlandı.

Nano dergisinin sitesinde yer alan habere göre, "Nanotuzaklar" adı verilen parçacıkların, virüsün enfekte ettiği hücreleri taklit ederek SARS-CoV-2 virüsünü kendine çekmesi hedefleniyor.

Chicago Üniversitesi Pritzker Moleküler Mühendislik Okulunda görevli bilim insanları, SARS-CoV-2'nin hücrelere bağlanma mekanizmasını inceleyerek yüzeylerinde yüksek yoğunlukta ACE2proteini ve antikorlar bulunan iki tür nanoparçacık tasarladı.

Nanoparçacıklarla hem virüsün tuzağa düşürülmesi hem de ortadan kaldırılması amaçlanırken, psödovirüsün (virüsün çoğalmayan zayıflatılmış hali) nanoparçacığa bağlanmasının yapılan testlerde ortalama 10 dakika, ortadan kaldırılmasına giden sürecin 48 saat sürdüğü belirtildi.

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Fareler üzerinde yapılan deneylerde sistemin güvenliği test edildi. Sonrasında "Nanotuzaklar", kültür kabında insan akciğer dokusu hücrelerinde psödovirüse karşı kullanıldı ve sistemin, virüsün hücrelere girişini tamamen engellediği görüldü.

Nanoparçacıkların, bağışlanan ve solunum cihazı yoluyla canlı tutulan akciğerde de enfeksiyonun önüne tamamıyla geçtiği gözlendi.

Bundan sonraki aşamada uzmanlar, sistemi SARS-CoV-2 ve varyasyonları üzerinde denemeyi planlıyor.

Uzmanlar, nanoparçacıkların, vücuda nazal sprey aracılığıyla verilmesini öngörüyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Matter" dergisinde yayımlandı.

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Son Güncelleme: 28.04.2021 16:38
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