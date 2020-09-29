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Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 809, Brezilya'da 317 Kişi Öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 809, Brezilya'da 317 kişi yaşamını yitirdi.

29 Eylül 2020 Salı 09:53
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 809, Brezilya'da 317 Kişi Öldü
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 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 809, Brezilya'da 317 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 809 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bin 351'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 71 bin 943 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 145 bin 291'e çıktı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 101 bin 397'ye ulaştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, küresel çapta günlük olarak en yüksek sayıda vaka ve ölümlerin kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'nci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.
BREZİLYA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 317 kişi hayatını kaybetti. 
Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 317 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 142 bin 58’e, vaka sayısı da 13 bin 155 artarak 4 milyon 745 bin 464’e yükseldi.
Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 973 bin 142 vaka ve 35 bin 125 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.
Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 84 bin 182 olarak kayda geçti.
Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
 

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Son Güncelleme: 29.09.2020 10:24
Anahtar Kelimeler:
Yeni Tip Koronavirüs
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