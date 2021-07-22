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Koronavirüsle ilgili son gelişmeler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 3 milyar 730 milyon dozu geçti.

22 Temmuz 2021 Perşembe 09:45
Koronavirüsle ilgili son gelişmeler

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 192 milyon 532 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 137 bine, iyileşenlerin sayısı 175 milyon 113 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 82 bini, Hindistan'da 31 milyon 219 bini, Brezilya'da 19 milyon 419 bini ve Rusya'da 6 milyon 30 bini geçti.

ABD, Guatemala'ya 3 milyon doz Kovid-19 aşısı hibe etti.

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de 1,5 yıl gerilediği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tokyo Olimpiyatları'nda Kovid-19 riskini sıfıra indirmenin mümkün olmadığını, turnuvanın başarısının, vaka seyrinin ele alınma düzeyiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, takım kafilesindeki Kovid-19 vakaları nedeniyle sezon öncesi katılacağı hazırlık turnuvası Florida Kupası'ndan çekildiğini duyurdu.

İtalya'da Kovid-19 vakalarında son günlerdeki artışa, İtalya Milli Takımı'nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu olması sebebiyle yapılan kutlamaların yol açtığı belirtildi.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısının arttığı bildirildi. Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya'da son 24 saatte 2 bin 203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Kovid-19 vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

Japonya'da, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 79'a yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya gelen Şilili tekvando sporcusu Fernanda Aguirre ise Kovid-19'a yakalanması sonrası turnuvadan çekildi.

Atıcılık branşında mücadele eden Büyük Britanyalı sporcu Amber Hill de Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak.

Myanmar'da, Kovid-19 vakalarının kontrol edilmesi zorlaşırken askeri yönetim, salgına karşı korunmaları için halka Budist duası okuma çağrısında bulundu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Tayland etabı, Kovid-19 salgınının sebep olduğu seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, dün akşam görevden alınan Sağlık Bakanı Fevzi Mehdi'nin salgın sürecini iyi yönetemediğini belirterek, ilgili mercilere danışmadan, Kurban Bayramı'nda Tunuslulara 29 merkezde aşı olma çağrısı yapmasının da "suç" olarak tanımlanabilecek bir karar olduğunu belirtti.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, son 4 gündür yeni vakaların yüzde 30'undan fazlasının başkent Seul ve çevresindeki kentleri kapsayan geniş metropolitan alanda görüldüğünü açıkladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19'un Delta varyantının yayıldığı Cava ve Bali adalarında, Kovid-19 nedeniyle uygulanan yasakların 25 Temmuz'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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Son Güncelleme: 22.07.2021 10:34
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