Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 194 bin 210, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 334 bin 621, iyileşen kişi sayısı ise 2 milyon 80 bin 966.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 1 milyon 620 bin 902 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Rusya 317 bin 554,

- Brezilya 310 bin 921,

- İspanya 280 bin 117,

- İngiltere 250 bin 908,

- İtalya 228 bin 6,

- Fransa 181 bin 826,

- Almanya 179 bin 21,

-Türkiye 153 bin 548

-Yunanistan 2 bin 853,

-Güney Kıbrıs 923

-KKTC’de vaka yok!