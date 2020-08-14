Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 20 milyon 939 bin 452, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 749 bin 826, iyileşen kişi sayısı ise 13 milyon 800 bin 921..

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 5 milyon 379 bin 756 kişi yeni tip koronavirüse yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 3 milyon 180 bin 758,

- Hindistan 2 milyon 456 bin 785,

- Rusya 907 bin 758,

- İspanya 376 bin 864,

- İngiltere 313 bin 798,

- İtalya 252 bin 235,

-Türkiye 245 bin 635,

-Almanya 221 bin 785,

- Fransa 206 bin 696,

-Yunanistan 6 bin 381,

-Güney Kıbrıs Bin 1305,

-KKTC 191..