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Koronavirüs 56 can aldı, enfekte sayısı bin 975'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınında hayatını kaybeden kişi sayısı 56'ya, enfekte sayısı ise bin 975'e yükseldi.

Koronavirüs 56 can aldı, enfekte sayısı bin 975'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok bölgeye yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınında hayatını kaybeden kişi sayısı 56'ya, enfekte sayısı ise bin 975'e yükseldi.

26 Ocak 2020 Pazar 09:25
Koronavirüs 56 can aldı, enfekte sayısı bin 975'e yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun açıklamasına göre, ülke genelinde 2019-nCoV salgınında 56 kişi hayatını kaybetti, virüsten etkilenenlerin sayısı 324’ünün durumu ağır olmak üzere bin 975’e çıktı.

Eyalet ve kent dağılımına göre Hubey’de 52, Hınan’da 1, Hıbey’de 1, Heylongciang’da 1 ve Şanghay’da 1 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilendiğinden şüphelenilen kişi sayısı ise 2 bin 684 olarak bildirildi.

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21 bin 556 kişi müşahede altında

Komisyon, son 24 saatte 688 yeni vakanın tespit edildiğini duyurarak enfektelerle temas ederek müşahede altına alınan kişilerin sayısını ise toplam 21 bin 556 olarak açıkladı. 49 enfekte ise iyileşerek taburcu edildi.

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Bu arada doğrudan merkeze bağlı şehirlerden Pekin’de 51, Şanghay’da 40, Çongçing’de 75, Tiencin’de 13 kişi virüsten etkilendi.

Eyaletlerde ise Hubey bin 52, Cıciang 104, Guandong 98, Hınan ise 83 enfekte sayısı ile başı çekti.

Bununla birlikte ülkenin özel idari bölgelerinden Hong Kong’da 5, Makau’da ise 2 kişi virüsten etkilendi. Tayvan’da ise 3 kişi enfekte oldu.

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Diğer yandan Çin dışında şimdiye kadar yeni tip koronavirüsü Tayland’da 4, Japonya’da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Vietnam’da 2, Singapur’da 3, Malezya’da 3, Nepal’de 1 Fransa’da 3 Avustralya’da bir kişiyi etkiledi. Bu arada Japonya’da 1 ve Tayland’da 2 vaka iyileşme gösterdi.

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Tiencin'de şehirlerarası otobüs hatları çalışmaya ara veriyor

Salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde dün Pekin’den diğer eyaletlere şehirlerarası ulaşımı sağlayan uzun yol otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

Bugün de Pekin’in komşu şehri Tiencin’den yine diğer eyaletlere uzun yol seferleri yapan otobüs seyahatlerinin yarından itibaren durdurulacağı duyuruldu.

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Guangdong eyaletinde de bir şehir mühürleniyor

Hubey eyaletinde Vuhan'ın ardından çok sayıda "şehrin mühürlenerek" kentte toplu ulaşımın durdurulmasının ardından bugün itibarıyla Guandong eyaletine bağlı 5 milyon 600 bin civarında nüfusu olan Şantou şehri de mühürlenecek.

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Şantou yerel hükümetin yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarının yanı sıra durak merkezli ya da internet üzerinden hizmet veren ticari taksilerin çalışması yasak olacak.

Söz konusu yasak bugün yerel saat ile 14.00'ten itibaren başlayacak. Bununla birlikte yarından itibaren özel araç ve belirli malzemeleri taşıyan araçların dışındaki araçlar ve feribotların kente girişi yasaklanacak. 

13 kentte toplu ulaşım durduruldu

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Vuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Bu kapsamda Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı.

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"Mühürlü şehirler"de 35 milyonu aşkın kişi yaşıyor

Vuhan’a girişler yasaklanmış çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında “mühürlenen şehirler” olarak ifade ediliyor. Söz konusu "mühürlü şehirler"de yaşayan toplam nüfus 35 milyonu geçiyor.

İlaveten Vuhan’da ihtiyaca binaen iki hafta içinde biri bin 300 diğeri bin yataklı iki hastane inşa edileceği duyurulmuş ve Ulusal Sağlık Komisyonu, Vuhan’a gönderilmek üzere bin 230 sağlık personelinden oluşan altı ekip oluşturmuştu. Sağlık personelinin bir kısmı Vuhan’a ulaşmıştı.

Kentte ayrıca trafik yoğunluğunu azaltmak için özel araçların kullanılması yasaklanmış, yerel hükümet halkın ulaşım ihtiyacını karşılamak için 6 bin taksi kiralamıştı.

Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edildi

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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