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Kongo polisi en az 27 kişiyi boğarak ya da keserek infaz etti

Kongo polisi en az 27 kişiyi boğarak ya da keserek infaz etti

21 Şubat 2019 Perşembe 17:34
Kongo polisi en az 27 kişiyi boğarak ya da keserek infaz etti

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kongo polisinin çete operasyonları çerçevesinde en az 27 kişiyi bağlayarak, boğarak ya da keserek infaz ettiğini açıkladı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti polisi ise olayın geçtiğimiz sene başkent Kinşasa’da yaşandığını raporlaştıran insan hakları örgütünün iddialarını reddetti.

HRW raporunda yaklaşık 80 görgü tanığı, kurbanların yakınları ve aileleri ile yapılan görüşmelere yer verildi. Maskeli polislerin silahsız gençleri öldürüp cesetlerini evlerinin yakınlarına bırakarak ‘çete suçu’ izlenimi yarattığı ileri sürüldü.

Geçtiğimiz ay görevine başlayan ülke lideri Felix Tshisekedi, başkanlık seçimlerinde Kongo güvenlik güçleri tarafından yapılan insan hakları ihlallerini sonlandıracağını vaadetmişti.

Başkanlık sözcüsü Vidiye Tshimanga, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün raporuna dair yorum yapmayı reddederken Kinşasa Emniyet Müdürü Sylvano Kasongo raporda iddia edilen infazların gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Kasongo iddialarla ilgili, "Kinşasa polisi kimseyi öldürmüyor. [...] Onları gözaltına alıp mahkemeye çıkmalarını sağlıyoruz. Onları öldürmüyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kongo Polisi Infaz
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