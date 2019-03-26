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Kaspersky Lab, yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit keşfetti

Kaspersky Lab, yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit keşfetti

26 Mart 2019 Salı 08:38
Kaspersky Lab, yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit keşfetti

Kaspersky Lab, "tedarik zinciri saldırısı" olarak bilinen bir yöntemle çok sayıda kullanıcıyı etkileyen yeni bir gelişmiş kalıcı tehdit (APT) keşfetti.
Kaspersky Lab'den yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmada, ShadowHammer Operasyonu’nun ardındaki tehdit grubunun 2018 Haziran-Kasım'da bir arka kapı aracılığıyla ASUS Live Update kullanıcılarını hedef aldığı tespit edildi.
En tehlikeli ve etkili saldırı vektörlerinden biri olan tedarik zinciri saldırıları, son yıllarda ShadowPad ve CCleaner gibi örneklerde de görüldüğü gibi gelişmiş operasyonlarda sıkça kullanılmaya başlandı.
Bu saldırılarda, ürünlerin ilk geliştirilme aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen sürece dahil olan insanlar, kurumlar, malzemeler ve fikri kaynaklar arasında bağlantı kuran sistemlerdeki belirli zayıflıklar hedef alınıyor. Markaların altyapıları güvenli olsa da hizmet sağlayıcılarında tedarik zincirini sabote etmek için kullanılabilecek açıklar bulunabiliyor. Bu da beklenmeyen yıkıcı veri sızıntılarına yol açabiliyor.
ShadowHammer’ın arkasındaki tehdit grupları ilk bulaşma noktası olarak ASUS Live Update aracını hedef aldı. Çoğu yeni ASUS bilgisayara ön yüklü olarak gelen bu araç otomatik BIOS, UEFI, sürücü ve uygulama güncellemeleri için kullanılıyor.
 

Son Güncelleme: 26.03.2019 11:52
Anahtar Kelimeler:
Kaspersky
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