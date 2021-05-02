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Karun Baraj Göleti’nde tonlarca balık telef oldu

Lübnan'ın Beka bölgesindeki Karun Baraj Göleti kıyısına iki haftadır henüz belirlenemeyen nedenle telef olan balıklar kıyıya vuruyor. Tonlarca ölü balık çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:13
Karun Baraj Göleti’nde tonlarca balık telef oldu
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Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, Litani Nehri Ulusal Birimi tarafından, Karun Baraj Göleti kıyısına vuran ölü balıkların çevre sakinlerinin sağlığı açısından felakete yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Litani Nehri Ulusal Birimi ekipleri ve onlara eşlik eden gönüllülerin 40 tondan fazla ölü balığı toplamayı başardığı açıkladı. Çevre Bakanlığının direktifleri doğrultusunda söz konusu çalışmalara devam edildiği duyuruldu.

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Ölü balıkların nedeni araştırılıyor

Balıkların kıyıya vurduğu bölgelerde sineklerin ortaya çıktığına işaret edilen haberde, sineklerin hastalıkların taşıyıcısı olabileceği uyarısında bulunuldu.

Gölet kıyısındaki yaklaşık 5 kilometrelik alana yayılan ölü balıkların temizlenmesi için çalışmalara askeri birlikler de katıldı.

Ekonomik krizle boğuşan Lübnan'da birkaç günden beri ülkenin en büyük akarsularından Litani Nehri yatağındaki Karun Barajı'nda telef olan onlarca ton ölü balık, çevrede kötü kokuların yayılmasına yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
LübnanBalıkKarun Barajı
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