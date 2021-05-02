Karun Baraj Göleti’nde tonlarca balık telef oldu

Lübnan'ın Beka bölgesindeki Karun Baraj Göleti kıyısına iki haftadır henüz belirlenemeyen nedenle telef olan balıklar kıyıya vuruyor. Tonlarca ölü balık çevre sakinlerinin sağlığını tehdit ediyor.