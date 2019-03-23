banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
Kıbrıslı Türk Profesör hayatını kaybetti
KIBRISLI TÜRK PROFESÖR HAYATINI KAYBETTİ
Araba kaçakçıları hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İlişen 6 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 6 GÜN DAHA TUTUKLU...
Aranan cinayet zanlıları yabancı değil
ARANAN CİNAYET ZANLILARI YABANCI DEĞİL
banner307

Jüpiter ilk oluştuğunda Güneş'e 4 kat daha uzak mesafedeymiş

Jüpiter ilk oluştuğunda Güneş'e 4 kat daha uzak mesafedeymiş

23 Mart 2019 Cumartesi 07:24
Jüpiter ilk oluştuğunda Güneş'e 4 kat daha uzak mesafedeymiş

Jüpiter'in ilk oluştuğunda Güneş'e şimdi bulunduğu konumdan 4 kat uzakta olduğu bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, Lund Üniversitesi'nde görevli gök bilimciler, gezegenin yaklaşık 4 buçuk milyar yıl önceki konumunu tespit etmek için gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullandı. 

Sonuçlar, o dönemde Dünya'dan büyük olmayan Jüpiter'in, Güneş'e bugünkü konumundan 4 kat daha uzakta bulunduğunu ve şimdiki pozisyonuna 700 bin yıllık süreç içesinde geldiğini gösterdi.  

Araştırma ekibinin lideri olan Lund Üniversitesi astronomi bölümü doktora öğrencisi Simona Pirani, "Jüpiter'in Güneş'e çok uzakta oluştuğunu, daha sonra şimdiki yörüngesine göç ettiğini ilk kez ispat ettik. Göçün kanıtını, Jüpiter'in çevresinde dönen Truva astreoitlerinde bulduk." ifadelerini kullandı. 

Gök bilimciler, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün de benzer şekilde Güneş Sistemi'nin iç kesimlerine doğru göç etmiş olabileceğini kaydetti.

 

Son Güncelleme: 23.03.2019 10:33
Anahtar Kelimeler:
Jüpiter Güneş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google'dan Abidin Dino'nun 106. yaşına özel 'doodle'
Google'dan Abidin Dino'nun 106. yaşına özel 'doodle'
Çin’de yolcu otobüsü yandı: 26 ölü
Çin’de yolcu otobüsü yandı: 26 ölü
Afganistan'da çiftçi bayramına bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'da çiftçi bayramına bombalı saldırı: 2 ölü
Zimbabve'deki hortum
Zimbabve'deki hortum
New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanların cuma namazına açtı
New York'taki sinagog, kapılarını Müslümanların cuma namazına açtı
Varto'da 11 milyon yıllık fosil bulundu
Varto'da 11 milyon yıllık fosil bulundu
Frankfurt Havaalanı drone nedeniyle yarım saat kapatıldı
Frankfurt Havaalanı drone nedeniyle yarım saat kapatıldı
Sarı Yelekliler'e karşı terörle mücadele birimleri sokağa iniyor
Sarı Yelekliler'e karşı terörle mücadele birimleri sokağa iniyor
ABD: Suriye'de artık IŞİD'in elinde hiç toprak parçası kalmadı
ABD: Suriye'de artık IŞİD'in elinde hiç toprak parçası kalmadı
ABD Trump, Kuzey Kore ile ilgili son yaptırımları geri çekiyor
ABD Trump, Kuzey Kore ile ilgili son yaptırımları geri çekiyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim