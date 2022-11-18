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Japonya'da İnternete İzinsiz Şekilde Film Özetleri Yükleyen İki Kişi 500 Milyon Yen Tazminat Ödeyecek

Japonya'da İnternete İzinsiz Şekilde Film Özetleri Yükleyen İki Kişi 500 Milyon Yen Tazminat Ödeyecek

18 Kasım 2022 Cuma 09:00
Japonya'da İnternete İzinsiz Şekilde Film Özetleri Yükleyen İki Kişi 500 Milyon Yen Tazminat Ödeyecek

 Japonya'da, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen iki kişi, 500 milyon yen (3,6 milyon dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Tokyo Bölge Mahkemesinde, video paylaşım sitelerine izinsiz şekilde film özetleri yükleyen 20'li yaşlardaki iki kişiye karşı açılan tazminat davası görüldü.

Shochiku, Toho ve Toei gibi video üretim şirketlerinin davacı olarak yer aldığı duruşmada, film özetlerinin "yetkisiz ve izinsiz şekilde" internete yüklendiğine hükmedildi.

Mahkeme, şirketlerin tazminat talebinin tümünü kabul etti. İki davalı, 13 film şirketine toplamda 500 milyon yen (3,6 milyon dolar) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Dava detaylarına göre, 2020 yılında yaklaşık 10 dakikalık film özetlerini internete yükleyen davalılar, en az 7 milyon yen reklam geliri elde etti.

"Shin Godzilla", "Departures" ve "Cold Fish" dahil 50'den fazla uluslararası filmden özetlerin, internet dünyasında 10 milyondan fazla izlenme sayısı elde ettiği kaydedildi.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 09:11
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