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İtalya'da covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 127 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 127 bini geçti.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:57
İtalya'da covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 127 bini geçti
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Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 134 bin 136 testte 1390 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 160 bin 313’e, yoğun bakımdakilerin sayısı 565'e geriledi.

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İtalya'da son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 127 bin 2'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 3 bin 460 artışla 3 milyon 957 bin 557'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 41 milyon 984 bin 164 oldu. Aşılananların 14 milyon 19 bin 80'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

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Son Güncelleme: 14.06.2021 09:43
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