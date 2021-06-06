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İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere saldırı

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli aktivistler için düzenlenen destek gösterisine gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişi yaralandı.

06 Haziran 2021 Pazar 19:24
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere saldırı
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Filistinliler, Doğu Kudüs'ün Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail polis karakolu önünde gözaltında tutulan Filistinli aktivistler için gösteri düzenledi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin Selahaddin Caddesi'ndeki karakol önünde düzenlenen gösteriye plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale ettiği belirtildi.

10 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, 4 Filistinlinin plastik mermiyle, ikisi çocuk biri ilk yardım görevlisi 6 Filistinlinin de ses bombalarıyla yaralandığı, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİ AKTİVİST GÖZALTINA ALINMIŞTI

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İsrail polisleri, Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik zorunlu göç dayatmasının dünyaya duyurulmasında önemli rol oynayan Filistinli aktivist Muna el-Kurd'u gözaltına almıştı. Polisler, Muna'yı, gözaltı kararı çıkarılan kardeşi Muhammed el-Kurd'u yakalamak için gözaltına almıştı.

SERBEST BIRAKTILAR

Muna el-Kurd'un avukatı Nasır el-Avde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada 1,2 milyon takipçisi bulunan ve yaptığı paylaşımlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin aşırı güç kullanımını tüm dünyaya duyurmaya çalışan 23 yaşındaki Filistinli aktivist Muna el-Kurd'un az önce serbest bırakıldığını belirtti. Avde, Muna'nın gözaltında tutulduğu Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye (Russian Compound) gözaltı merkezinden serbest kaldığını kaydetti. Muna ve kardeşi Muhammed'in de aralarında bulunduğu Filistinli aktivistler, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları duyurmak için Twitter'da #SaveSheikhJarrah etiketiyle bir kampanya başlatmış ve bu etiket kısa sürede dünya gündemine girmişti.

FİLİSTİNLİLERİN İTİRAZLARI REDDEDİLMİŞTİ

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı. Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti. İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti. Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı. İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6280 olup, 12'si

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