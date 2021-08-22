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İsrail ordusundan Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

22 Ağustos 2021 Pazar 09:15
İsrail ordusundan Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

Gazze-İsrail sınırında toplanan yüzlerce Filistinlinin düzenlediği gösterilerin ardından bölgede tansiyon yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze sınırına takviye birlikler gönderdiğini açıklarken, Filistinli direniş gruplarının da alarm durumuna geçtiği öğrenildi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın dün sınırdaki gösteriler esnasında bir İsrail askerinin vurulmasına karşılık vereceklerini açıklamasından birkaç saat sonra İsrail ordusu Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, saldırının ardından Gazze'deki birkaç farklı noktada patlama meydana geldi.
Filistin medyasına göre ise vurulan yerlerin arasında Gazze'nin orta bölgelerindeki Nuseyrat bölgesi ile sahil bölgesindeki Şati Mülteci Kampı'nın olduğu belirtildi.

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Gazze Şeridi'nin üzerinde yaklaşık iki saattir aralıksız uçan İsrail insansız hava araçlarının sesi bölgenin tamamında duyulmaya devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde 41 Filistinli ile bir İsrail askeri yaralanmıştı.
İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.
Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık Selahaddin minberini yakmıştı.

 

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Son Güncelleme: 22.08.2021 09:53
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