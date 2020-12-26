İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail hava kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı ve Deyr Belah bölgesine saldırılar düzenledi.

Kentin doğu kesimindeki Tuffah semtine düzenlenen saldırıda, sivillere ait yerleşim yerleri, Muhammed Durra Çocuk Hastanesi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezinde hasar oluştu.

İsrail ordusu, Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etti.

Daha önce İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.