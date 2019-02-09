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"IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek için operasyon başlatılıyor"

"IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek için operasyon başlatılıyor"

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:08
"IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek için operasyon başlatılıyor"

Bünyesinde YPG'nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Suriye'de terör örgütü IŞİD'in son kalıntılarının yok edilmesi için operasyon hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Operasyonun bu akşam başlatılacağı açıklandı.

Reuters'a konuşan bir SDG yetkilisi "Bu akşam operasyon başlayacak ve amaç IŞİD'in son kalıntılarını da yok etmek.

Operasyonu 'son savaş' olarak niteleyen SDG'nin medya sorumlusu Mustafa Bali, operasyon için son haftalarda 20 bin kişinin Irak sınırındaki köylerden tahliye edildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, IŞİD'in son kalıntılarının önümüzdeki günlerde yok edileceğini belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
Işid
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