IŞİD'e teslim olması için tanınan süre doldu, taarruz emri verildi

Amerika Birleşik Devletleri destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ülkenin doğusunda çok küçük bir alanda sıkışan IŞİD'e teslim olması için tanınan sürenin dolduğunu ve ön saflardaki askerlere taarruz emri verildiğini açıkladı.

SDF medya birimi başkanı Mustafa Bali ön saftaki güçlerin ilerlemek için emir aldıklarını ve bu akşam her an harekete geçilebileceğini belirtti.

Bali sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Harekete geçmeye ve IŞİD'in elinde ne kaldıysa son vermeye hazırız" dedi.

Geçtiğimiz ay binlerce IŞİD üyesinin teslim olduğunu belirten Bali IŞİD'in kontrolündeki son toprak parçasında herhangi bir sivilin varlığının gözlemlenmediğini vurguladı.

Türkiye, SDF'nin ana çatısını oluşturan YPG'yi PKK terör örgütünün uzantısı olarak görüyor.