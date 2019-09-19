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İran’da kadınlar milli maçlar için stada girebilecek

İran’da futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için yıllardır mücadele veren kadınlara müjde Spor Bakanı’ndan geldi. Bakan, iznin ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olacağını açıkladı.

İran’da kadınlar milli maçlar için stada girebilecek

İran’da futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için yıllardır mücadele veren kadınlara müjde Spor Bakanı’ndan geldi. Bakan, iznin ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olacağını açıkladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 12:30
İran’da kadınlar milli maçlar için stada girebilecek

İran’da futbol maçlarını stadyumda izleyebilmek için yıllardır mücadele veren kadınlara müjde Spor Bakanı’ndan geldi. Bakan, iznin ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olacağını açıkladı.

İran Spor Bakanı MesudSultanifer, ilk aşamada milli maçlarla sınırlı olmak kaydıyla kadınların futbol stadyumlarına girebileceklerini açıkladı.

İran milli futbol takımının Dünya Kupası eleme grubu maçlarını oynadığı Tahran'daki Azadi Stadında konuşan Sultanifer, "Başlangıçta sadece milli maçlar olmak üzere kadınların da futbol stadyumlarına gelebilmeleri için tüm gerekli hazırlıklar yapıldı" diye konuştu.

Hazırlıklar çerçevesinde kadınlara ayrı girişler, ek tribünler ve tuvaletler yapıldığını kaydeden bakan, kadınların stadyuma giriş-çıkışlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için özel polis ekiplerinin de görevlendirileceğini bildirdi.

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Kadınların stadyumlara girişinin on yıllardır yasak olduğu İran'da Spor Bakanı'nın yanı sıra Devlet Başkanı Hasan Ruhani'nin de bu yasağa karşı olduğu biliniyor.

Hükümet sözcüsü Ali Rebii, Kamboçya'ya karşı oynanacak milli maça kadınların alınacağını ve toplumdaki çekinceler nedeniyle kadınların statlardaki varlığının aşamalı olarak artırılacağını açıklamıştı. İran milli futbol takımı Dünya Kupası eleme grubunda kendi evindeki ilk maçını 10 Ekim'de Kamboçya'ya karşı yapacak.

FIFA'DAN BASKI

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı GianniInfantino İran Futbol Federasyonuna kadınların statlara girişini mümkün kılacak somut önlemler alınması için mühlet vermişti. Kadın-erkek eşitliğinin FIFA tüzüğünde yer alması nedeniyle ihlal durumunda İran'ın kupadan men edilmesi de ihtimal dahilinde.

İranlı kadınlar erkek futbolunu stadyumlarda izleyebilmek için yıllardır mücadele veriyor. Bir maça erkek kılığında girip yakalanan ve altı ay hapis cezasına çarptırılacağı korkusuyla mahkeme binası önünde kendini ateşe veren Seher Hudayari adlı genç kadın geçen hafta hastanede yaşamını yitirmişti.

Son Güncelleme: 19.09.2019 20:13
Anahtar Kelimeler:
Iran Kadınlar StadIarn Kadınlar Maç
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