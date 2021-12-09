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Instagram'dan gençleri korumak için yeni özellikler

İnstagram, ergenlik çağındaki genç kullanıcılarına tavsiye ettiği içerik konusunda daha seçici olacağını ve uygulamayı uzun süre kullanan gençleri ara vermeye teşvik edeceğini duyurdu.

09 Aralık 2021 Perşembe 09:10
Instagram'dan gençleri korumak için yeni özellikler

İnstagram'ın başkanı Adam Mosseri, şirketin sitesinden yayımladığı açıklamada, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Mosseri, Instagram'ın genç kullanıcılara önerilen ve gösterilen içeriklerin ve hesapların daha sıkı denetleneceğinin altını çizdi.

Açıklamada, platforma gençler için getirilen "mola ver" özelliği sayesinde programı belirli süre kullanan gençlerin ara vermeye teşvik edileceğine dikkat çekildi.

Özellik diğer ülkelerde yılbaşında başlayacak

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Mosseri, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da dün devreye giren bu özelliğin diğer ülkelerde gelecek yılbaşında başlayacağını duyurdu.

İnstagram'da kullanıcıların kendisini takip etmeyen ergenlik çağındaki kullanıcıları etiketlemesi de artık engellendi.

Mart ayında sürecin kontrolü için yeni bir araç kullanıma sunulacak

Ocak ayından itibaren genç kullanıcıların içeriklerini ve önceden aldıkları beğeni ve yorumları topluca silme özelliği getirileceğini de duyuran Mosseri, gelecek martta ise ailelerin çocuklarının uygulamada geçirdikleri süreyi kontrol edebilmelerini sağlayacak yeni bir aracın kullanıma sunulacağı bilgisini verdi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, eylül ortasında yayımladığı haberde, Facebook ürünleri ile çocuk ve gençlerin zihin sağlığı arasındaki ilişkiyi araştıran bazı belgeleri kamuoyu ile paylaşmış, rapordaki bulgular tartışmalara neden olmuştu.

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