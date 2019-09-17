banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101486
ALTIN
274.991
DOLAR
5.6950
STERLİN
7.1091
EURO
6.2910
Cep telefonları incelenecek
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
Şüpheli hareketleri ele verdi!
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!
banner307
Flaş Haber
Sahte doktor tutuklandı
Kapat

İngiltere’de Türk vatandaşlarının Ankara anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay’a taşındı

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay’a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.

İngiltere’de Türk vatandaşlarının Ankara anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay’a taşındı

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay’a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.

17 Eylül 2019 Salı 13:06
İngiltere’de Türk vatandaşlarının Ankara anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay’a taşındı

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay’a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.
İngiltere Yüksek Mahkemesi süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz eden Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruyu mart ayında reddetmişti. Türk vatandaşlarının başvurusu üzerine olay bu kez Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay üyesi Yargıç Sir Nicholas Underhill davayı yeniden incelenmeye değer bularak temyiz başvurusuna onay verdi. Underhill yapılan değişikliklerin çok sayıda Türkiyeli iş insanı üzerinde olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı kalıcı oturum başvurusu için gerekli süreyi 4 yıldan 5 yıla çıkartırken önceden ücretsiz olan başvurular için kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti getirmişti. Yeni kurallar devreye girmeden önce İngiltere’de vize alarak işini kurmuş 10 binden fazla Türk vatandaşı şartların geriye dönük olarak uygulanmasına itiraz ediyor.
Yargıtay davanın ne zaman görüleceğini henüz açıklamadı.

banner317
Ankara Anlaşması’ndan yararlanan Türk girişimciler haklarını aramak için Alliance of Turkish Businesspeople (Türk İş İnsanları Birliği) adı altında tamamen gönüllülerden oluşan bir topluluk kurarak mahkemeye başvurmuştu. Topluluğun kurucusu İpek Leni Candan, "Yargıtay'ın temyiz başvurumuza onay vermiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Gasp edilen haklarımızı geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.
Davayı yürüten Avukat Yaşar Doğan ise “Umuyoruz ki Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu adaletsiz karar yerini mağduriyetleri giderecek, adil ve hukuka uygun bir Yargıtay kararına bırakır.” dedi.
İngiltere Yüksek Mahkemesi Mart ayında Türk vatandaşların başvurunu reddetmişti. Mahkeme; yapılan kural değişiklikleri neticesinde Türk iş insanlarının yaşadığı mağduriyetleri kabul etti ancak “mağduriyetlerin mahkemenin müdahalesini gerektirecek seviyede olmadığı” gerekçesiyle başvuruyu geri çevirmişti. Türk İş İnsanları Birliği de bunun üzerine temyize başvurarak davanın Yargıtay’da görülmesini talep etmişti.

GECE YARISI DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞLADI
İngiltere İçişleri Bakanlığı 16 Mart 2018’de gece yarısı bir açıklama yaparak yeni başvuru şartları ilan edilene kadar süresiz (kalıcı) oturum başvurularının durdurulduğunu açıklamıştı. Yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından 15 Haziran 2018 tarihinde yeni şartlar bir yasa olarak açıklandı.Yeni yasada en önemli değişiklik süresiz oturuma başvuru süresinde oldu. Bu süre 4 yıldan 5 yıla çıktı. Doğal olarak İngiliz vatandaşlığına başvuru süresi 5 yıldan 6 yıla yükseldi. Daha önce olmayan yeni şartlar da getirildi. Bunlar; 1 yıl içinde 180 günden fazla İngiltere dışında bulunmama, İngilizce yeterlilik sınavı, sosyal yaşama adapte olup olmamayı ölçen vatandaşlık testi, süresiz oturuma başvuracaklardan kişi başı 2 bin 389 Sterlin başvuru ücreti.

 

Son Güncelleme: 17.09.2019 16:09
Anahtar Kelimeler:
İngiltere’de Türk Vatandaşlarının Ankara Anlaşması Kapsamındaki Oturum Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM Genel Kurulu 74'üncü kez toplanıyor
BM Genel Kurulu 74'üncü kez toplanıyor
Tayland'da Budist tapınağından kurtarılan 86 kaplan öldü
Tayland'da Budist tapınağından kurtarılan 86 kaplan öldü
Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir
Doğum kontrol hapı, tip 2 diyabet riskini artırabilir
Saksağan yaşlı adamın ölümüne yol açtı
Saksağan yaşlı adamın ölümüne yol açtı
Trump: “Suudi Arabistan'daki saldırıların arkasında İran var gibi duruyor”
Trump: “Suudi Arabistan'daki saldırıların arkasında İran var gibi duruyor”
Arjantin'de sahile vuran katil balinalardan 6'sı kurtarıldı
Arjantin'de sahile vuran katil balinalardan 6'sı kurtarıldı
İsrail'de seçmenler sandık başında
İsrail'de seçmenler sandık başında
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-abd Gerginliği
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-abd Gerginliği
Newyork eyaletinde elektronik sigara satışlarına kısıtlama getiriliyor
Newyork eyaletinde elektronik sigara satışlarına kısıtlama getiriliyor
AB Bakanlarından Brexit'te “müzakereye açığız“ mesajı
AB Bakanlarından Brexit'te “müzakereye açığız“ mesajı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim