İngiltere’de Türk vatandaşlarının Ankara anlaşması kapsamındaki oturum davası Yargıtay’a taşındı

İngiltere’de İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Anlaşması kapsamında iş kuran Türk girişimlerin kalıcı oturum şartlarını değiştirmesi Yargıtay’a taşındı. Dava yaklaşık 10 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor.

İngiltere Yüksek Mahkemesi süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz eden Türk vatandaşlarının yaptığı başvuruyu mart ayında reddetmişti. Türk vatandaşlarının başvurusu üzerine olay bu kez Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay üyesi Yargıç Sir Nicholas Underhill davayı yeniden incelenmeye değer bularak temyiz başvurusuna onay verdi. Underhill yapılan değişikliklerin çok sayıda Türkiyeli iş insanı üzerinde olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı kalıcı oturum başvurusu için gerekli süreyi 4 yıldan 5 yıla çıkartırken önceden ücretsiz olan başvurular için kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti getirmişti. Yeni kurallar devreye girmeden önce İngiltere’de vize alarak işini kurmuş 10 binden fazla Türk vatandaşı şartların geriye dönük olarak uygulanmasına itiraz ediyor.

Yargıtay davanın ne zaman görüleceğini henüz açıklamadı.



Ankara Anlaşması’ndan yararlanan Türk girişimciler haklarını aramak için Alliance of Turkish Businesspeople (Türk İş İnsanları Birliği) adı altında tamamen gönüllülerden oluşan bir topluluk kurarak mahkemeye başvurmuştu. Topluluğun kurucusu İpek Leni Candan, "Yargıtay'ın temyiz başvurumuza onay vermiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Gasp edilen haklarımızı geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.Davayı yürüten Avukat Yaşar Doğan ise “Umuyoruz ki Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu adaletsiz karar yerini mağduriyetleri giderecek, adil ve hukuka uygun bir Yargıtay kararına bırakır.” dedi.İngiltere Yüksek Mahkemesi Mart ayında Türk vatandaşların başvurunu reddetmişti. Mahkeme; yapılan kural değişiklikleri neticesinde Türk iş insanlarının yaşadığı mağduriyetleri kabul etti ancak “mağduriyetlerin mahkemenin müdahalesini gerektirecek seviyede olmadığı” gerekçesiyle başvuruyu geri çevirmişti. Türk İş İnsanları Birliği de bunun üzerine temyize başvurarak davanın Yargıtay’da görülmesini talep etmişti.

GECE YARISI DEĞİŞİKLİĞİYLE BAŞLADI

İngiltere İçişleri Bakanlığı 16 Mart 2018’de gece yarısı bir açıklama yaparak yeni başvuru şartları ilan edilene kadar süresiz (kalıcı) oturum başvurularının durdurulduğunu açıklamıştı. Yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından 15 Haziran 2018 tarihinde yeni şartlar bir yasa olarak açıklandı.Yeni yasada en önemli değişiklik süresiz oturuma başvuru süresinde oldu. Bu süre 4 yıldan 5 yıla çıktı. Doğal olarak İngiliz vatandaşlığına başvuru süresi 5 yıldan 6 yıla yükseldi. Daha önce olmayan yeni şartlar da getirildi. Bunlar; 1 yıl içinde 180 günden fazla İngiltere dışında bulunmama, İngilizce yeterlilik sınavı, sosyal yaşama adapte olup olmamayı ölçen vatandaşlık testi, süresiz oturuma başvuracaklardan kişi başı 2 bin 389 Sterlin başvuru ücreti.



