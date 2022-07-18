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İngiltere Tarihinin En Sıcak Gününe Hazırlanıyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:45
İngiltere Tarihinin En Sıcak Gününe Hazırlanıyor

İngiltere bugün ülke tarihinin en sıcak gününü yaşamaya hazırlanıyor. Sıcaklığın gün içinde 41 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü, Pazartesi ve Salı günleri aşırı sıcaklıklar görüleceği uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgasının başkent Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek tüm İngiltere'de hissedilmesi söz konusu.

İngiltere'de tarihin en yüksek sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. Sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü.

Sıcak hava dalgasının Galler Bölgesi'nde ve İskoçya'nın bazı kesimlerinde de etkili olması bekleniyor.

Londra'nın bugün dünya genelinde en sıcak noktalardan biri olacağı tahmin ediliyor. Öyle ki sıcaklıklar Batı Sahara ve Karayip ülkelerinin dahi üzerinde seyredecek.

Londra'da bugün 41 derecenin görülmesi beklenirken örneğin Bahamalar'ın Nassau kentinde 32 derece, Jamaica'nın Kingston kentinde 33 derece, İspanya'nın Malaga kentinde 28 derece, Yunanistan'ın başkenti Atina’da ise 35 derece olması bekleniyor.

- Sıcaklık nedeniyle ölümler üçe katlanabilir

İngiltere'de sıcak hava dalgasının Salı günü de etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün tarihinde ilk kez aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurduğu belirtiliyor. 

Kırmızı alarm seviyesi "vatandaşların ve altyapının üzerinde geniş etkiler görülmesinin beklendiği ve günlük rutinler ile çalışma koşullarında önemli değişikliklerin gerekeceği" anlamına geliyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün alarm seviyesi duyurusunun yanı sıra, İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu da dördüncü seviyede alarma geçildiğini belirtti. Bu, ulusal olağanüstü hal durumu olarak nitelendiriliyor.

Sağlık Bakanı Steve Barclay, sıcak hava dalgası nedeniyle ambülans kapasitelerinin arttırıldığını açıkladı. Telefon yardım hatlarına da destek verileceği belirtildi.

İngiltere'de yılın en sıcak günü Pazar günü yaşanmış, sıcaklıklar 33 dereceyi görmüştü. Sahiller ve plajlar insan akınına uğramıştı.

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Son Güncelleme: 18.07.2022 12:56
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