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İngiltere, tam aşılılar için seyahat öncesi ve sonrası test zorunluluğunu kaldırdı

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, yurt dışından seyahatlerde tam doz Covid-19 aşısı yaptıranların artık yolculuk öncesi veya sonrası test yaptırmak zorunda olmayacağını bildirdi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 19:30
İngiltere, tam aşılılar için seyahat öncesi ve sonrası test zorunluluğunu kaldırdı

Bakan Shapps, parlamentoda yaptığı açıklamada, değişikliklerin, yarı yarıyıl tatili dönemine denk gelen 11 Şubat'ta saat 04.00'ten itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Aşısızlar veya yarım doz aşı yaptıranların ise seyahat öncesi ve varışlarının 2. gününde test yaptırmalarının isteneceğini kaydeden Shapps, ayrıca aşı durumundan bağımsız olarak İngiltere'ye gelen herkesin yolcu formu doldurmasının isteneceğini duyurdu.

Karar, Covid-19'dan en çok etkilenen sektörler arasında yer alan seyahat ve turizm sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Airlines UK adlı birliğin Başkanı Tim Alderslade, "Bugün, yolcular ve işletmeler için önemli bir gün. İlk Kovid kısıtlamalarından yaklaşık 2 yıl sonra yapılan bugünkü duyuru, tam aşılı kişiler için uluslararası seyahati normale yakın hale getiriyor" dedi.

Havayolu firması easyJet'in CEO'su Johan Lundgren de sektör için iyi bir yaz olacağına inandıklarını kaydetti.

İngiltere, 27 Ocak itibarıyla temas ve enfeksiyon durumunda izolasyon harici tüm kısıtlamaları kaldıracak.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 20:46
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