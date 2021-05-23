İngiltere Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya “Bir numaralı düşman tehdidi”

İngiltere Savunma Bakanı, Sunday Telegraph'a verdiği bir röportajda, Rusya’yı “bir numaralı düşman tehdidi” olarak gördüklerini ifade etti.

Wallace, ‘Gerilimi azaltmayı ve bunun için farklı yöntemleri denedik ama Rusya tavrını değiştirene kadar nereye gideceğimizi görmek oldukça zor’ dedi.

Wallace ayrıca, Rus savaş gemilerinin İngiltere sınırları çevresinde giderek daha aktif hale geldiğini öne sürdü.

İngiltere Donanması geçen aralık ayında, ülkenin karasuları yakınında önemli miktarda Rus savaş gemilerinin varlığını gözlemlediklerini söyledi. Sunday Telegraph'a göre, 2013 yılından bu yana İngiltere Donanması tarafından toplam 150 Rus savaş gemisi tespit edildi.