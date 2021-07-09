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İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor

Londra, 9 Temmuz 2021 (.): İngiltere genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyon oranlarının yükseldiği bildirildi.

09 Temmuz 2021 Cuma 18:15
İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor

 İngiltere genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyon oranlarının yükseldiği bildirildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Oxford Üniversitesi ve Manchester Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Kovid-19 enfeksiyon anketi verilerini yayımladı.

Ülke genelinde Kovid-19 enfeksiyon seviyesinin yükseldiğine işaret edilen ankete göre, Birleşik Krallık'a bağlı ülkelerden İskoçya, diğerlerine oranla en yüksek enfeksiyon oranına sahip ve İskoçya'yı İngiltere, Kuzey İrlanda ve Galler takip ediyor.

İskoçya'da 3 Temmuz'a kadarki haftada hanelerde yaklaşık 100 kişiden 1'inin Kovid-19 testi pozitif çıkarken bu tarihten bir önceki haftada ise her 150 kişiden 1'inde Kovid-19 görüldüğü tahmin ediliyor.

İngiltere'de ise 160 kişide 1'inin 3 Temmuz'a kadar olan haftada Kovid-19'a yakalandığı ancak bu tarihten önceki haftada ise 260 kişide 1'inin testinin pozitif çıktığı öngörülüyor.

Bakımevleri ve hastaneleri kapsamayan ONS verileri, semptomları olup olmadığına bakılmaksızın binlerce kişiden alınan sürüntü testlerine dayanıyor.

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ONS'nin yayımladığı veriler, İngiltere'de 19 Temmuz’da kalan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin nihai kararı verecek olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından incelenecek.

Johnson'ın, söz konusu kararı son veriler gözden geçirildikten sonra 12 Temmuz'da açıklaması öngörülüyor.

İNGİLTERE'DE GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısının 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalgasının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından itibaren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı.

Ülkede dün 32 bin 551 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.

İngiltere Başbakanı Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

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Son Güncelleme: 09.07.2021 18:25
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