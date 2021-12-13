İngiltere'de uzmanlar omicron varyantı konusunda uyardı

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan (LSHTM) bilim insanları, Omicron'un ay sonuna kadar baskın COVID-19 varyantı olabileceğini açıkladı.

Şimdiye kadar elde edilen verilerle yapılan modellemede, önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 dönemindeki hastaneye kabul ve can kaybı tahminleri yapıldı.

Buna göre, ek önlem alınmayan ancak Omicron'a karşı hatırlatıcı dozların oldukça etkili en iyi senaryoda, 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm görülebilir.

Önlem alınmazsa ölümler 74 bini bulabilir

Hatırlatıcı dozların etkinliğinin az, bağışıklık sisteminden kaçışın yüksek olduğu ve hiçbir önlem alınmayan en kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebilir.

Omicron, Delta'yı geride bırakıyor

Araştırma ekibinden Dr. Nick Davies, "Bunlar erken tahminler ancak genel olarak Omicron'un aşıların etkilerinden önemli ölçüde kaçarak Delta'yı hızla geride bıraktığı görülüyor. Mevcut eğilim devam ederse Omicron, aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakalarının yarısını oluşturabilir." dedi.

Son 24 saatte 633 Omicron vakası

Ülkede son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıktı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da COVID-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke durumunda.