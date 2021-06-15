banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aysergi’de SMA hastası Minik Karel için dayanışma
AYSERGİLİLER KAREL İÇİN EL ELE
Öğretmenlerin aşılanmasına yarın başlanıyor
ÖĞRETMENLERE TEK DOZLUK AŞI
Serbest Liman Bölge Müdürü görevden alındı
GÖREVİNDEN ALINDI
Özersay'dan Arıklı'ya eleştiri
ÖZERSAY'DAN ARIKLI'YA ELEŞTİRİ
banner376

İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin tamamen kaldırılması kararı ertelendi

İngiltere'de tüm koronavirüs sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı artan Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

15 Haziran 2021 Salı 09:21
İngiltere'de koronavirüs tedbirlerinin tamamen kaldırılması kararı ertelendi
banner337

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasıyla ilgili son gelişmelere ilişkin baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs kısıtlamalarının tamamen kaldırılmasının şimdilik 19 Temmuz'a ertelendiğini söyleyen Johnson, söz konusu kararın 5 Temmuz Pazartesi günü tekrar gözden geçirileceğini dile getirdi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı arttı

Johnson, bu kararın Hindistan (Delta) varyantının tehlikeleri göz önüne alındığında insanlara aşı yapılması için daha fazla zaman tanıyacağını söyledi.

"Enfeksiyon ve hastaneye yatış arasındaki bağlantı zayıflamış olsa bile kopmadı" diyen Johnson, yoğun bakımdaki hasta sayısının da arttığına işaret etti.

Johnson, koronavirüs vakalarının haftada yaklaşık yüzde 64 oranında arttığını ve en kötü etkilenen bölgelerde ise her hafta ikiye katlandığını açıkladı.

Ofise dönüş askıda

Söz konusu erteleme kararına göre gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilen kişilerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

banner341
Ülkede halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceğini belirtmişti.

Dört aşamalı yol haritası

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle 5 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ulusal karantinanın, vaka ve aşılama sayıları dikkate alınarak 8 Mart'tan itibaren 21 Haziran'a kadar 4 aşamalı plan dahilinde kaldırılacağını duyurmuştu.

Birinci aşamanın uygulandığı 8 Mart'ta, İngilizlerin 6 kişiyle sınırlı olmak üzere açık havada sosyalleşmelerine izin verilmişti.

İkinci aşamanın uygulanmaya başlandığı 12 Nisan'da mağaza, berber, spor salonları yeniden hizmete girmiş, restoran ve barların açık mekanlarında müşterilerine servis yapmasına izin verilmişti.

Ülkede 17 Mayıs'ta başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla eğlence merkezleri de dahil sinema, tiyatro ve müzeler yeniden hizmete açılmıştı.

21 Haziran'da uygulanması planlanan ancak 4 hafta ertelenen dördüncü aşamada ise koronavirüs önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
İngiltereKoronavirüs TedbirleriHİNT VARYANTI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi
Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi
Dünya genelinde koronavirüs vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
Dünya genelinde koronavirüs vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
NATO Zirvesi başladı
NATO Zirvesi başladı
Nato Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor
Nato Zirvesi yoğun güvenlik ve salgın tedbirleriyle başlıyor
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 covid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 covid-19 vakası kaydedildi
İsrail’de halk Netanyahu’nun gidişini kutladı
İsrail’de halk Netanyahu’nun gidişini kutladı
İtalya'da covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 127 bini geçti
İtalya'da covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 127 bini geçti
Kuveyt'i kum fırtınası vurdu
Kuveyt'i kum fırtınası vurdu
Tunus açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı
Tunus açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı
G7'den DSÖ'ye COVID-19'un kökenlerini soruşturma çağrısı
G7'den DSÖ'ye COVID-19'un kökenlerini soruşturma çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim