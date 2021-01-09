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İngiltere'de koronavirüs önlemleri karşıtı protestoya polis müdahalesi

İngiltere'de polis, yeni tip koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasını isteyen aşı karşıtı 'StandUpX' adlı grubun ulusal karantinaya rağmen düzenlediği eyleme müdahalede bulundu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:45
İngiltere'de koronavirüs önlemleri karşıtı protestoya polis müdahalesi
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Londra'daki Clapham Common Park'ta bir araya gelen StandUpX üyeleri, koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasını istedi.

Polis, yürüyüşe geçen eylemcilere dağılmaları ikazında bulundu, uyarıyı dikkate almayan bazı göstericileri gözaltına aldı.

Londra Metropolitan Polisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eylemde 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

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Protesto amacıyla toplanmanın, kuralları ihlal etmek için gerekçe olmadığı belirtilen paylaşımda, eylem için toplanmak isteyenlere evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Grubun, son aylarda düzenlediği değişik gösterilerde yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Ülkede Koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vakalar ve can kayıplarında ciddi artışlar görülmeye başlanmıştı.

Dün, ülkede Koronavirüs nedeniyle 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı tespit edilmişti.

,Bunun üzerine ülke, 5 Ocak'tan itibaren yeniden karantinaya girerken Başbakan Boris Johnson, halktan 'sokağa çıkmamalarını'istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngilterede Koronavirüs önlemleri Karşıtı Protesto
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