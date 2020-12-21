İngiltere'de koronavirüs kontrolden çıktı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan yeni türünün kontrolden çıktığını söyledi.

Hancock, "Herkes, virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli" dedi.

İngiliz bakan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek kurallara sıkı sıkıya uyulması çağrısı yaptı.

Ülkeler, İngiltere'ye uçuşlarını durdurdu

İngiltere'de yaşanan bu durum sonrası bazı ülkeler İngiltere'ye seyahati durdurma kararı aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’de tespit edilen koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından bu ülkeden gelecek uçak seferlerinin yasaklanacağını duyurdu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bu ülkeyle hava yolu ulaşımını askıya alacak kararnameyi imzalayacaklarını söyledi.

İsrail yönetimi, İngiltere'den gelecek yabancıların ülkeye girişini yasakladı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını söyledi.

Hollanda, uçuşları 1 Ocak 2021'e kadar durdurdu.

Bulgaristan hükümeti, 31 Ocak'a kadar İngiltere'ye uçuşların askıya alındığını açıkladı.

Almanya da gece yarısından itibaren İngiltere'ye tüm uçuşların yasaklanacağını açıkladı.

Kuveyt, İngiltere'den hava yolu ulaşımını durdurma kararı aldı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını söyledi.

İngiltere'de tedbirler üst seviyede

İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından, Londra ve çevresinde kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı. Dördüncü aşama önlemler uygulanmaya başlandı.

Ülkede vaka sayısının en çok arttığı şehir olan Londra'da COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında tüm mağazalar, kuaförler ve spor salonları kapatıldı.

DSÖ: İngiltere ile yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını açıkladı.

DSÖ ayrıca, yeni türün Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da da görüldüğünü duyurdu.

Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülke bilgilendirilecek.