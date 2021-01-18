Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümetler popülisttir
Hükümetler popülisttir
Pilli havlu attı!
Pilli havlu attı!
Nasıl bir hükümet ve hangi devlet?
Nasıl bir hükümet ve hangi...
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
banner376

İngiltere'de hastaneler alarmda

İngiltere'de koronavirüs vakaları arttı; hastanelerde her yarım dakikada bir yeni hastanın girişi yapılıyor.

18 Ocak 2021 Pazartesi 08:45
İngiltere'de hastaneler alarmda
banner337
banner351

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İcra Kurulu Başkanı Simon Stevens, ülkede hastanelerin ve sağlık çalışanlarının "aşırı baskı" altında olduğunu söyledi.

Stevens'ın açıklamalarına göre; Noel'den bu yana ülke genelindeki yatan hasta sayısında 15 bin artış görüldü. Bu sayı, 30 büyük hastanedeki yatakların tamamını doldurmaya eş değer.

Stevens ayrıca, ülkede her 30 saniyede yeni bir hastanın COVID-19 nedeniyle hastanelere kabulünün yapıldığını belirtti.

Yetişkinler eylüle kadar ilk doz aşıyı alacak

banner341
Öte yandan, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkedeki tüm yetişkinlere eylül ayına kadar COVID-19 aşısının ilk dozunun yapılacağını söyledi.

Raab, bazı ülkelerden gelen yolcuların karantinadan muaf tutulduğu "seyahat koridoru" listesinin askıya alınmasının "ihtiyati tedbir" olduğunu belirtti.

Virüsün yeni türünden sonra vaka ve ölümler arttı

Ülkede, dün COVID-19 nedeniyle 1295 kişi hayatını kaybetti.

41 bin 346 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, COVID-19 nedeniyle 37 bin 475 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere KoronavirüsIngiltere Kovid19Ingiltere Vaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 73’e çıktı
Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 73’e çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 968 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 968 bini geçti
Endonezya'da Merapi Yanardağı son 6 saatte 36 kez lav püskürttü
Endonezya'da Merapi Yanardağı son 6 saatte 36 kez lav püskürttü
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
İtalya'da OHAL 30 Nisan'a kadar uzatıldı
İtalya'da OHAL 30 Nisan'a kadar uzatıldı
İngiltere'ye gelecek yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
İngiltere'ye gelecek yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
WhatsApp geri adım attı!
WhatsApp geri adım attı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim