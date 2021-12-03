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İngiltere, COVID-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm ihtimalini yüzde 79 azalttığı tespit edilen monoklonal antikor ilacı Xevudy'nin kullanımına onay verildi.

03 Aralık 2021 Cuma 09:00
İngiltere, COVID-19'un tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, Xevudy'nin, hafif ila orta şiddette COVID-19 enfeksiyonu olan ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Xevudy'nin, COVID-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikordan sonra onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olduğuna işaret edildi.

GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bu ilacın, enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında daha etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle MHRA'nın, ilacı mümkün olan en kısa sürede ve semptom başlangıcından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdiği belirtildi.

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Açıklamada, "Bir klinik çalışmada, semptomatik COVID-19 enfeksiyonu olan yüksek risk taşıyan erişkinlerde tek doz monoklonal antikorun hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı belirlendi" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca ilacın 12 yaş ve üzeri, 40 kilogramdan fazla olan kişiler için onaylandığının altı çizildi.

"Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz"

Sağlık Bakanı Sajid Javid de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, MHRA'nın, COVID-19'a karşı yeni bir tedaviyi onaylandığını belirterek, "Xevudy'nin Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz ve NHS ile dağıtım planları üzerinde çalışacağız" dedi.

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