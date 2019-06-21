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İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü

İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü

21 Haziran 2019 Cuma 11:57
İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü

Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Herginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenledikleri hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti.  
Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, Hama ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kalan Kefer Zita ve Latamine ilçelerine, Rekaya, Hısraya, Tel meleh ile Cubbeyn köylerine hava saldırısı düzenledi.
Kefer Zita ilçesine düzenlenen saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.
Esed rejiminin savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesi ve Maarrıthırme köyü ile Halep'in Rif el Mühendisin bölgesini vurdu. Rif el Mühendisin'de 4 sivil hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda toplam 6 sivil yaşamını yitirdi.
İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

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Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.
Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.
Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.
SURİYE'DE RUS VE REJİM SALDIRISI AYRIMI
Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.
Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.
Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.
 

Son Güncelleme: 21.06.2019 15:36
Anahtar Kelimeler:
IdlibHava Saldırısı
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