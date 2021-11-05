HPV aşısı rahim ağzı kanserini büyük oranda önlüyor

Kadınlarda en sık görülen 5 kanser türünden biri de rahim ağzı kanseri. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde her yıl 300 binden fazla kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtiyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırma, hastalığın önlenmesi noktasındaki umudu artırdı. Araştırmaya göre, HPV aşısı, rahim ağzı kanserini yüzde 90'a yakın oranda engelliyor.

Rahim ağzı kanseri vakalarında düşüş

İngiltere'de 2008 yılında başlatılan HPV aşı kampanyasının etkisi mercek altına alındı. Buna göre, 10 ile 13 yaşları arasında aşı olan kız çocuklarda rahim ağzı kanseri vakaları yüzde 87 oranında düştü.

Aşıyı, 16 ile 18 yaşları arasında yaptıran kız çocuklarında ise vakalardaki gerileme yüzde 34 oldu.

Araştırmacılara göre çalışma, HPV aşısının, kanser oluşumunu engellemedeki etkisini gösteren ilk doğrudan kanıt. Ancak çalışmanın 25 yaşına kadar olan kadınları kapsadığı için sonuçlarının da sınırlı olduğuna dikkat çekiliyor.