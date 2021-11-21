banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis'te bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
Bütçe Meclis'te görüşülecek
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Akıncılar'da kaçak et!
Akıncılar'da kaçak et!
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
banner405

Hindistan’da sel: Can kaybı artıyor

Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 katlı bir bina çöktü. Selden dolayı en az 35 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi de kayboldu.

21 Kasım 2021 Pazar 09:34
Hindistan’da sel: Can kaybı artıyor

Hindistan’ın Andra Pradeş Eyalette, 18 Kasım’dan bu yana etkili olan yağışlar en az 5 ilçede sele yol açtı.

Tirupati ve Kadapa’da demiryolu ile karayolu trafiği, selin yol açtığı hasar nedeniyle kesintiye uğradı.

Tirupati’de sularına dayanamayan 2 katlı bir ev yıkıldı.

Selden en çok etkilenen Kadapa kentinde yerel havaalanı 25 Kasım’a kadar kapatıldı.

35 ölü, 100 kayıp

Kadapa’da şiddetli yağış sırasında 3 otobüs sel sularında mahsur kalırken, en az 18 kişi hayatını kaybetti.

banner341
Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp.

Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı.

Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Eyaletteki bir nehrin ortasında mahsur kalanlar ise Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişi hala kayıp.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, selin vurduğu noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmen boğularak öldü
Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmen boğularak öldü
Azerbaycan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama
Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama
Paris’te tarihi binada yangın
Paris’te tarihi binada yangın
İran Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu
İran Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu
Lübnan’da Osmanlı’dan keşif: Su kanalı
Lübnan’da Osmanlı’dan keşif: Su kanalı
Evinde 3 aslan besliyor
Evinde 3 aslan besliyor
Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyesi uyardı
Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyesi uyardı
Afgan çocuklar açlıkla savaşıyor
Afgan çocuklar açlıkla savaşıyor
DSÖ: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir
DSÖ: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim