Hindistan'ın ilk yerli hızlı treni ikinci gününde ineğe çarparak arızalandı

Hindistan'da ilk yerli üretim yarı yüksek hızlı treni, Başbakan Narendra Modi tarafından açılmasının ertesi gününde arıza yaptı.

Ülkenin kuzeyindeki Varansi kentinden başkent Yeni Delhi'ye doğru hareket eden tren yolda bozulduğu için durmak zorunda kaldı. Demir yolları işletmesinden yapılan açıklamaya göre arızaya trenin yolda bir ineği ezmesinin neden olmuş olabileceği belirtildi.

Bunun tarifeli bir sefer olmadığına da dikkat çeken demir yolları işletmesi, trenin gecikmeli de olsa Yeni Delhi'ye ulaştığını ve pazar gününden itibaren tarifeli seferler düzenleneceğini duyurdu.

Üretimi Hindistan'da yapılan 'Vande Bharat Express' saatte 160 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor.