Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü

Kazada en az dört kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ancak adları açıklanmayan iki kaynak, Rawat'ın akıbetinin henüz bilinmediğini söyledi.

Mi-17V5 tipi helikopterde, aralarında üst düzey savunma yetkilileri dahil beşi mütettebat 14 kişi bulunuyordu.