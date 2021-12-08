Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan askeri helikopter düştü

Kazada en az dört kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.
Mi-17V5 tipi helikopterde, aralarında üst düzey savunma yetkilileri dahil beşi mütettebat 14 kişi bulunuyordu.
Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ile eşini de taşıyan askeri helikopter, Tamil Nadu eyaletinde Conoor kenti yakınlarında düştü.
Kazada en az dört kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildiriliyor.
Mi-17V5 tipi helikopterde, aralarında üst düzey savunma yetkilileri dahil beşi mütettebat 14 kişi bulunuyordu.