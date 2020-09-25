Helsinki Havalimanı’nda Koronavirüsü Tespit Eden Köpekler Göreve Başladı

Finlandiya'da koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı.

Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, Reuters ajansına köpeklerin koronavirüsü belirtilerin ortaya çıkmasından beş gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. %100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık" dedi.

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, bir beze boyunlarını siliyorlar.

Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor.

Numuneler daha sonra kutulara konup, koklamaları için köpeklerin önüne konuyor.

Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor.

Uzmanlar, köpeğin verdiği sonuçların PCR testlerinden daha güvenilir olduğunu iddia ederken, Helsinki Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Doç. Dr. Anna Hielm-Björkman, PCR testinin negatif olduğu bazı durumlarda, köpeklerin pozitif tanı koyduğu kişilerin birkaç gün sonra hastalık belirtisi gösterdiğini ifade etti.

Hielm-Björkman, köpeklerde Kovid-19 virüsüne rastlanmadığını ve bu nedenle köpekler açısından endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, eğitimli köpeklerin sayısı arttıkça huzurevleri, okullar, kreşler ve kamuya açık pek çok etkinliğin girişlerinde bu uygulamanın hayata geçirilebileceğini kaydetti.