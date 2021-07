Haiti'de suikast sonrası kaos hakim

Tüm dünyayı sarsan Haiti'deki suikastla ilgili tüyler ürpertici ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Toplamda 19 yabancı paralı asker korkunç cinayetle ilgili gözaltına alındı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Senato, Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Üst Meclis Başkanı olarak görev yapan Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu.

Moise tarafından daha önce görevden alınan geçici Başbakan Claude Joseph, Moise'nin öldürülmesinden sonra yürüttüğü devlet başkanlığı görevi böylece sona erdi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.



HAİTİ'DE KAOS HAKİM, ÜLKEDEN İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER GELİYOR



Birçok ülkenin peş peşe kınadığı suikastta, Başkan Moise'nin 'ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduklarını iddia eden' silahlı kişiler tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.



Haiti'de, devlet başkanının suikasta uğramasının ardından sokaklarda can veren kaçak paralı askerler, linç edilip yakılarak öldürülen bir kasaba yetkilisi ve hapishanelerde isyan eden mahkumlarla, kaosun eşiğine gelindi.

Dün gece başkent Port au Prince'de silah sesleri yükseldi ve en az iki hapishanede mahkum isyanları ve kaçma girişimleri yaşandı. Polis, Jovenel Moise'in Çarşamba gününün erken saatlerinde vurularak öldürülmesinin ardından Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde çıkan silahlı çatışmaların ardından 15 Kolombiyalı ve iki Haiti doğumlu ABD vatandaşını yakaladıklarını söyledi.

Yetkililer hâlâ kaçak durumda bulunan paralı askerleri arıyor. Çatışmalarda yaralananlardan biri kaçmayı ve Moise'nin yaşadığı Pétion-Ville semtindeki bir aile evine tırmanmayı başardı. Ertesi gün cansız cesedi bulundu.



72 yaşındaki bir memur ise çarşamba gecesi adanın güneybatısındaki bütün bir eyaleti polisin bile giremediği 'kırmızı bölgeyi' çeviren haydutlar tarafından vurularak öldürüldü ve ardından yakıldı.

Öte yandan Port-au-Prince'in kuzeyindeki Mirebalais'teki iki hapishanede mahkumlar isyan çıkardı, pek çok mahkum kaçtı ve diğerleri, Port-de-Paix'te kaçmaya çalışırken diğerleri hücrelerini ateşe verdi.



Ülkeden gelen korkunç fotoğraflarda Kolombiyalı zanlının gövdelerine bağlanan halatlarla sokaklarda sürüklendiği, birinin kanlar içerisinde olduğu ve kalabalığın çığlıkları arasında kanlar içinde itilerek yürütüldüğü görülüyor.

HAİTİ'DE MOİSE'YE YÖNELİK SUİKASTLA İLGİLİ 2 ZANLI DAHA YAKALANDI



Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi.



Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçlerinin ülke genelinde sürdürdüğü operasyonlarda iki kişi daha gözaltına alındı.

Yetkililer, ele geçirilen şüphelilerin Kolombiya vatandaşı olduğunu belirterek böylece operasyonda 17'si Kolombiyalı ve ikisi Haiti asıllı ABD vatandaşı olmak üzere toplam 19 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.



Haiti polisi, kaçak olduğunu düşündükleri 6 kişinin arandığını kaydederek halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istedi.

Öte yandan ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda Haitili, ülkede güvenliğin kalmadığını öne sürerek ABD'ye sığınmak istediklerini söyledi.

SUİKAST KOMANDO BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILDI



Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.



Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

