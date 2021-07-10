banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
Yine uçuşa geçtiler…
Yine uçuşa geçtiler…
banner376

Haiti'de suikast sonrası kaos hakim

Haiti'de Joseph Lambert geçici devlet başkanı olarak atanırken Devlet Başkanı Moise'ye yönelik suikastla ilgili 2 zanlı daha yakalandı. Ülkeye tam anlamıyla kaos hakim olurken Haiti sokaklarını kan gölüne çeviren olaylardan gelen görüntüler şok ediyor.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 20:47
Haiti'de suikast sonrası kaos hakim

Tüm dünyayı sarsan Haiti'deki suikastla ilgili tüyler ürpertici ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Toplamda 19 yabancı paralı asker korkunç cinayetle ilgili gözaltına alındı.

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Senato, Joseph Lambert'i geçici devlet başkanı olarak atadı.

Bölge basınında çıkan habere göre, Üst Meclis Başkanı olarak görev yapan Lambert, 10 senatörden 8'inin imzasını alarak geçici devlet başkanı oldu.

Moise tarafından daha önce görevden alınan geçici Başbakan Claude Joseph, Moise'nin öldürülmesinden sonra yürüttüğü devlet başkanlığı görevi böylece sona erdi.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

HAİTİ'DE KAOS HAKİM, ÜLKEDEN İNANILMAZ GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Birçok ülkenin peş peşe kınadığı suikastta, Başkan Moise'nin 'ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduklarını iddia eden' silahlı kişiler tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için ABD'nin Miami kentindeki bir hastaneye nakledildi.

Haiti'de, devlet başkanının suikasta uğramasının ardından sokaklarda can veren kaçak paralı askerler, linç edilip yakılarak öldürülen bir kasaba yetkilisi ve hapishanelerde isyan eden mahkumlarla, kaosun eşiğine gelindi.

Dün gece başkent Port au Prince'de silah sesleri yükseldi ve en az iki hapishanede mahkum isyanları ve kaçma girişimleri yaşandı. Polis, Jovenel Moise'in Çarşamba gününün erken saatlerinde vurularak öldürülmesinin ardından Port-au-Prince'in yukarısındaki tepelerde çıkan silahlı çatışmaların ardından 15 Kolombiyalı ve iki Haiti doğumlu ABD vatandaşını yakaladıklarını söyledi.

Yetkililer hâlâ kaçak durumda bulunan paralı askerleri arıyor. Çatışmalarda yaralananlardan biri kaçmayı ve Moise'nin yaşadığı Pétion-Ville semtindeki bir aile evine tırmanmayı başardı. Ertesi gün cansız cesedi bulundu.

72 yaşındaki bir memur ise çarşamba gecesi adanın güneybatısındaki bütün bir eyaleti polisin bile giremediği 'kırmızı bölgeyi' çeviren haydutlar tarafından vurularak öldürüldü ve ardından yakıldı.

Öte yandan Port-au-Prince'in kuzeyindeki Mirebalais'teki iki hapishanede mahkumlar isyan çıkardı, pek çok mahkum kaçtı ve diğerleri, Port-de-Paix'te kaçmaya çalışırken diğerleri hücrelerini ateşe verdi.

Ülkeden gelen korkunç fotoğraflarda Kolombiyalı zanlının gövdelerine bağlanan halatlarla sokaklarda sürüklendiği, birinin kanlar içerisinde olduğu ve kalabalığın çığlıkları arasında kanlar içinde itilerek yürütüldüğü görülüyor.

HAİTİ'DE MOİSE'YE YÖNELİK SUİKASTLA İLGİLİ 2 ZANLI DAHA YAKALANDI

banner341

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastın ardından başlatılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların sayısı 19'a yükseldi.

Bölge basınında çıkan habere göre, güvenlik güçlerinin ülke genelinde sürdürdüğü operasyonlarda iki kişi daha gözaltına alındı.

Yetkililer, ele geçirilen şüphelilerin Kolombiya vatandaşı olduğunu belirterek böylece operasyonda 17'si Kolombiyalı ve ikisi Haiti asıllı ABD vatandaşı olmak üzere toplam 19 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Haiti polisi, kaçak olduğunu düşündükleri 6 kişinin arandığını kaydederek halktan saldırganların bulunması için polisle iş birliği yapmasını istedi.

Öte yandan ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliği önünde toplanan çok sayıda Haitili, ülkede güvenliğin kalmadığını öne sürerek ABD'ye sığınmak istediklerini söyledi.

SUİKAST KOMANDO BİRLİĞİ TARAFINDAN YAPILDI

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülmüştü.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caretta carettaya eziyet edip sosyal medyadan paylaştılar
Caretta carettaya eziyet edip sosyal medyadan paylaştılar
'İnanılmaz ağır bedel ödedim'
'İnanılmaz ağır bedel ödedim'
AB’den soykırım açıklaması
AB’den soykırım açıklaması
Almanya’da gri pasaport operasyonu
Almanya’da gri pasaport operasyonu
Aşırı sıcaklar, ağaçları bile kökünden söktü
Aşırı sıcaklar, ağaçları bile kökünden söktü
İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor
İngiltere genelinde Kovid-19 enfeksiyon oranları artıyor
Macaristan'da rekor sıcaklık
Macaristan'da rekor sıcaklık
Pfizer/Biontech, üçüncü doz covid-19 aşısı izni isteyecek
Pfizer/Biontech, üçüncü doz covid-19 aşısı izni isteyecek
Nisaf Bin Alya: “Ülkede sağlık sistemi çöktü“
Nisaf Bin Alya: “Ülkede sağlık sistemi çöktü“
Belçika meclisi, Çin'deki Uygur Türklerinin “soykırım riski“ altında bulunduğunu kabul etti
Belçika meclisi, Çin'deki Uygur Türklerinin “soykırım riski“ altında bulunduğunu kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim