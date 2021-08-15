banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
158'i yerel 172 pozitif vaka
158'i yerel 172 pozitif vaka
Siyasette dur durak yok(!)
Siyasette dur durak yok(!)
Sahte sağlıkçılar cenneti
Sahte sağlıkçılar cenneti
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak yakışır mı?
Osmanlının torununa Güney’den elektrik almak...
banner376
Flaş Haber
Özkıraç'tan Saner'e mesaj!
Kapat

Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem: 227 ölü

Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin güneyinde yıkımına neden olan felakette 227 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

15 Ağustos 2021 Pazar 09:15
Haiti'de 7,2 büyüklüğünde deprem: 227 ölü

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

Depremde 227 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Başkentin güneyindeki yerleşim yerlerinde bazı binaların yıkıldığı, birçok binada da ağır hasarlar oluştuğu öğrenildi.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekipler yönlendirildi.

Fotoğraf: AP

Tsunami uyarısı kaldırıldı

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısı bir süre sonra kaldırıldı.

Olağanüstü hal ilan edildi

banner341
Haiti Başbakanı Ariel Henry, depremin çok büyük yıkıma neden olduğunu söyledi, deprem bölgesinde bir ay olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Fotoğraf: AP

ABD, Haiti'ye yardım gönderecek

ABD Başkanı Joe Biden, Haiti'deki depremden etkilenenlere yardım gönderilmesine onay verdi.

Haiti Depremi

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

Fotoğraf: AP

banner360
Anahtar Kelimeler:
Haiti Deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid: BioNTech CEO'su Şahin, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi
Covid: BioNTech CEO'su Şahin, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi
Atlantik Okyanusu'ndaki kasırgalar nedeniyle halk uyarılıyor
Atlantik Okyanusu'ndaki kasırgalar nedeniyle halk uyarılıyor
Yunanistan’da orman yangınları sürüyor
Yunanistan’da orman yangınları sürüyor
Lübnan'da ekonomik kriz: Ekmek kuyrukları oluştu
Lübnan'da ekonomik kriz: Ekmek kuyrukları oluştu
ABD’de "11 Eylül" uyarısı
ABD’de "11 Eylül" uyarısı
Geçtiğimiz Temmuz kayıtlara geçen en sıcak ay oldu
Geçtiğimiz Temmuz kayıtlara geçen en sıcak ay oldu
BM: “Afganistan kontrolden çıkıyor“
BM: “Afganistan kontrolden çıkıyor“
DSÖ, covid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu
DSÖ, covid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu
Ay'da gıda üretmeyi deneyecekler!
Ay'da gıda üretmeyi deneyecekler!
Kanada covid-19 salgınında dördüncü dalgaya girdi
Kanada covid-19 salgınında dördüncü dalgaya girdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim