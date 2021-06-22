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Guterres'ten İran Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, “işbirliğini sürdürme“ mesajı

Birleşmiş Milletler'in basın toplantısında Genel Sekreter Antonio Guterres'in, İran'da cuma günü neticelenen Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında, "ortak çıkarlar ve bölge halkının çıkarları" doğrultusunda iş birliğini sürdürme mesajı paylaşıldı.

22 Haziran 2021 Salı 09:15
Guterres'ten İran Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, “işbirliğini sürdürme“ mesajı
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Genel Sekreterin resmi sözcüsü Stephane Dujarric, tarafından düzenlenen günlük basın toplantısında, cuma günü yapılan 13. dönem İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İbrahim Reisi'nin zaferiyle ilgili soruya, "Genel Sekreter, ortak çıkarlar ve İranlılar ile bölge halklarının çıkarları doğrultusunda İran makamlarıyla işbirliğini sürdürmeyi heyecanla bekliyor." şeklinde cevap verdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda,"Olağan süreç izlenecek, hiç şüphem yok." diyen Dujarric, Reisi'nin görevi devralması için henüz 6 haftalık zaman olduğuna da değindi.

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İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62'sini alan Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden 28 milyon 933 bin 4'ünün sandığa gittiği ve seçimlere katılımın yüzde 48,8 olduğu duyurulmuştu.

18 milyona yakın oy alarak seçimi kazanan Reisi'nin rakipleri eski İran Devrim Muhafızları lideri Mohsen Reazi ve eski İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Hemati'nin toplam oyları 5 milyon 600 bin civarında kalmıştı.

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Son Güncelleme: 22.06.2021 09:27
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