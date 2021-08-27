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Guterres'ten "Afganistan" için toplantı çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.

27 Ağustos 2021 Cuma 09:43
Guterres'ten "Afganistan" için toplantı çağrısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) veto gücüne sahip beş daimi üyesinin temsilcilerini toplantıya çağırdı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bugün meydana gelen terör saldırılarında Afgan sağlık yetkilileri en az 60 kişinin öldüğünü, 140 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı ise terör saldırısında 12 ABD askerinin öldüğünü, 15 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiği açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililer ise patlamanın ardında DEAŞ'ın olduğuna inandıklarını söyledi.

31 Ağustos'a kadar Afganistan'dan çekilmeyi hedefleyen Biden yönetimi ise Kabil'den tahliyelere devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresAfganistan
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