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Guterres: 2021'i şifa yılı yapalım

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2021'de umut ışıkları göründüğünü söyleyerek, "Hep birlikte doğa ile barışıp iklim kriziyle mücadele edelim, COVID-19'u yenelim ve 2021'i şifa yılı yapalım" dedi.

29 Aralık 2020 Salı 09:30
Guterres: 2021'i şifa yılı yapalım
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl mesajında tüm dünyada herkesin "hayatını alt üst eden ve acı getiren" koronavirüs salgınının ardından 2021'in umut getirmesi temennisinde bulundu.

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Guterres, salgının beraberinde getirdiği yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve şiddete karşı insanların birbirlerine yardım eli uzattığına dikkat çekti.

Antonio Guterres, birlik beraberlik ve dayanışma ile umut ışıklarının dünyanın her yerine ulaşacağını söyledi.

"Hep birlikte doğa ile barışıp iklim kriziyle mücadele edelim, COVID-19'u yenelim ve 2021'i şifa yılı yapalım. Ölümcül bir virüsten kurtulalım, bozuk ekonomileri ve toplumları iyileştirelim, bölünmüşlüğü iyileştirelim ve gezegeni iyileştirmeye başlayalım."

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Guterres2021
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