Güney Kore'de bir günde görülen corona virüsü vaka sayısı Çin'i geçti

Çin’in ardından en çok coronavirus vakasının görüldüğü ülkelerin başında gelen Güney Kore’de salgın hız kazandı. Ülkede bir günde 505 yeni vaka tespit edildi. Salgın başladığından bu yana ilk kez, Çin dışında bir ülkede bir gün içerisinde Çin’deki yeni vaka sayısından fazlası görülmüş oldu.

Güney Kore’de şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 1595 yükselirken hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 13 oldu.

Son açıklanan verilere göre Çin’de son olarak hastalığa yakalanan kişi sayısı 433 kişi artarak 78 bin 497’ye ulaştı. Çin’de dün salgın nedeniyle 29 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece Çin’de ilk vakanın görüldüğü 31 Aralık tarihinden bu yana hayatını kaybeden kişi sayısı 2744’e çıkmış oldu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son dönemde Çin dışında vakaların artmasıyla ilgili olarak, “İtalya, İran ve Güney Kore’deki vakalarda görülen ani artış çok kaygı verici” dedi.

Brezilya’da İtalya seyahatinden dönen bir kişide de corona virüsü saptanmasıyla birlikte virüs Antarktika hariç tüm kıtalara yayılmış oldu.

Güney Kore’deki Amerikan üssünde de bir Amerikalı askerde virüse rastlanmıştı. Son olarak yapılan açıklamada Güney Kore Ordusu ve Amerikan Ordusu tarafından yapılması planlanan yıllık olağan tatbikatların da şu aşamada iptal edildiği duyuruldu.

Güney Kore’de hastalığın hızla yayılması üzerine 40’a yakın ülke Kore’yle arasındaki seyahatlerde önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. Türk Hava Yolları da Güney Kore’nin başkenti Seul’e yaptıkları sefer sayısında azaltma yaptıklarını duyurdu.

Bugüne dek 894 vaka görülen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da Başbakan ŞinzoAbe, Mart ayına kadar okulların kapatılması çağrısında bulundu. Ülkede daha önce spor müsabakaları ve konserler gibi etkinliklerin de iptal edilmesi kararı alınmıştı. Japonya hükümeti 24 Temmuz’da başlayacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları’na ilişkin hazırlıklarınsa devam ettiğini belirtti.

Ülkede belirli bölgelerde okulların kapatılması kararı alan bir başla ülke de Pakistan oldu. Pakistan ayrıca İran’la arasındaki uçuşların da durdurulduğunu açıkladı. Pakistan’da şu ana kadar 2 vakaya rastlandı. Bu iki kişinin de İran’dan geldikleri belirtildi.

Avrupa’da da İtalya’yla birlikte pek çok ülkede coronavirus vakalarına rastlnadı. Salgının en etkili olduğu ülke İtalya’da vaka sayısı 447’ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı da 12 oldu. Avrupa’da İtalya’dan sonra en çok vakaya rastlanan ülke 21 kişiyle Almanya. Almanya’da henüz salgın nedeniyle hayatını kaybeden kimse olmadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün ülkede görülen corona virüsü vakalarının tedavi olduğu hastaneye gitti ve incelemelerde bulundu. Macron burada yaptığı açıklamada ciddi bir salgın riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi. Fransa’da salgın nedeniyle şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti.

Hastalığın en hızlı yayıldığı ve ölümcül olduğu ülkelerden biri olan İran’da da hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Resmi rakamlara göre İran’da görülen vaka sayısı da 245 kişiye çıktı. Daha önce Saplık Bakan Yardımcısı'nın corona virüsü salgınına yakalandığı açıklanan ülkede şimdi de İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı MüctebaZünnur da hastalığa yakalandığını açıkladı. Zünnur, İran'da hastalığın en çok görüldüğü Kum şehrinin de milletvekili.

Suudi Arabistan yönetimi coronavirus salgınına karşı önlem olarak geçici süreyle Umre ziyaretlerinin durdurulduğunu açıkladı.