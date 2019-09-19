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Gördüklerine doktorlar da şaşırdı… Genç kadının kanı maviye döndü!

ABD’nin New York şehrinde yaşayan 25 yaşındaki bir kadının kanı, diş ağrısını geçirmek için reçetesiz alınabilen topikal ağrı kesici krem kullandıktan sonra maviye döndü.

Gördüklerine doktorlar da şaşırdı… Genç kadının kanı maviye döndü!

ABD’nin New York şehrinde yaşayan 25 yaşındaki bir kadının kanı, diş ağrısını geçirmek için reçetesiz alınabilen topikal ağrı kesici krem kullandıktan sonra maviye döndü.

19 Eylül 2019 Perşembe 23:53
Gördüklerine doktorlar da şaşırdı… Genç kadının kanı maviye döndü!

Kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki kadın, diş ağrısını dindirmek bir tüp uyuşturucu kremin neredeyse tamamını kullandıktan sonra uyudu. Uyandığında nefes almakta zorlanan genç kadın, aynı zamanda yorgun ve güçsüz hissettiği için hemen hastaneye gitti. Long Island'da bulunan Meriam Hastanesi’ndeki doktorlar, acile geldiğinde genç kadının ellerinin ve tırnaklarının mavimsi bir renk olduğunu gördü.

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Test yapmak için kan alan doktorlar, kadının kanının kırmızı yerine koyu mavi olduğunu fark etti. Yapılan testin ardından kadının kanındaki oksijen seviyesinin yüzde 95-100 arasında olması gerekirken yüzde 67 olduğu ortaya çıktı.

Bu nadir rastlanan vakayı New England Journal of Medicine dergisine aktaran Meriam Hastanesi doktorları, kandaki hemoglobin molekülündeki demirin oksidasyonu nedeniyle kadının kanının maviye döndüğünü açıkladı. Kandaki düşük oksijen seviyesi kalıcı beyin hasarına ve ölüme sebep olabiliyor. Benzokain ve bazı antibiyotiklerin bu duruma neden olabileceği ifade ediliyor.

Genç kadının kanının, doktorların gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra yeniden normal rengine döndüğü öğrenildi.

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