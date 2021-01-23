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Google'ın balon projesi başarısız oldu

Google'ın kırsal kesimde yaşayanlara internet sağlamak için başlattığı internet balonu projesi başarısız oldu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
Google'ın balon projesi başarısız oldu
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Google'ın çatı şirketi Alphabet'in kurduğu Loon şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alastair Westgarth, blogundan yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmek için gösterdikleri tüm çabaya rağmen sürdürülebilir iş modelini kurmakta zorlandıklarını duyurdu.

"Loon'un yolculuğu sona eriyor" açıklamasını yapan Westgarth, Temmuz 2020'de Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başlayan balonların artık hizmet vermeyeceğini söyledi.

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Güneş enerjisiyle çalışan balonlar

Projenin sonlandırıldığını üzülerek söylediğini vurgulayan Westgarth, projeye dahil olmak isteyen çok fazla ortak olmasına rağmen uzun süreli bir iş modelini kurma yolunu bulamadıklarını açıkladı.

Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, Kenya'da yerel operatörler aracılığıyla on binlerce kişiye internete hizmeti sunmuştu.

Loon balonları, 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.

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Son Güncelleme: 23.01.2021 10:45
Anahtar Kelimeler:
Google Balon ProjesiLoon Balonları
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