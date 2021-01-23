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Google'dan Avustralya'ya tehdit

Avustralya, Google ve Facebook'un haber ve içerikleri kullanabilmek için basın yayın şirketlerine para ödemesini içeren bir yasa hazırlığında. Google ise bu adıma tehditle cevap veriyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 08:30
Google'dan Avustralya'ya tehdit
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Avustralya Google ve Facebook'un basın kuruluşlarından kullandığı içerikler için ücret ödemesi gerektiğini savunuyor. Bunun için de bir yasa çıkarma hazırlığında. 

Arama motoru Google ise bu adıma tehditle karşılık verdi: Arama motorunu Avustralya’da kullanımdan kaldırabiliriz.

"Tehditlere boyun eğmeyeceğiz"

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Avustralya Başbakanı Scott Morrison da geri adım atmayacaklarını açıkladı. 

Telif haklarına ilişkin tasarıyı yıl içinde parlamentoya sunmayı planladıklarını ve tehditlere boyun eğmeyeceklerini söyledi.

Avustralya'da hükümet, teknoloji platformlarının haber okuyucuları üzerinden gelir elde ettiğini belirtiyor. Bunun karşılığında haber kaynaklarına da ödeme yapılması gerektiğini savunuyor.

Google ve Facebook yıllardır telif konusunda hem yayıncılar hem de ülkeler ile anlaşmazlık yaşıyor.

Son olarak Google Fransız yayın kuruluşları ile ödeme yapma konusunda anlaşma yoluna gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Googledan Avustralyaya Tehdit
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