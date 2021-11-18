banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor
Bütçe görüşmelerinde son gün
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
banner404

Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun ay tutulması yaşanacak

18 Kasım 2021 Perşembe 20:30
Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun ay tutulması yaşanacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yarın gece, sabahın erken saatlerine değin 581 yılın en uzun Ay tutulmasının yaşanacağını bildirdi.
NASA’ya göre, ABD’de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, cuma günü erken saatlerde 3 saat 28 dakika boyunca dünyanın gölgesinde kalacak.
Ay tutulması, ABD doğu yakası saatiyle (EST) cuma gece yarısı 01.02’de başlayacak, sabaha karşı 04.02’de yüzde 99 tutulma oranıyla en yüksek seviyesine ulaşacak.
NASA, Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulmayı "neredeyse tam tutulma" olarak niteliyor.

banner341
Bu tarihi gökyüzü olayı, Kuzey Amerika’nın tamamı tarafından izlenebilirken Güney Amerika’nın batı yarısında, Asya’nın kuzeydoğu bölgesinde ve Avusturalya’nın doğusunun da bir bölümünden görülebilecek.
Gökyüzü gözlemcileri, güneş tutulmasından farklı olarak Ay tutulmasını izlemek için özel bir gözlüğe gerek olmadığını belirtiyor.
Kasım dolunayı, kunduzların bu ayda kış hazırlığı yapmasından dolayı Kızılderili almanağında "Kunduz ayı" olarak bilinirken Ay tutulması sırasında ortaya çıkan kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da isimlendiriliyor.
Perşembeyi cumaya bağlayan gece yaşanacak Ay tutulmasının 2021'in son Ay tutulması olduğu kaydedildi. Bir sonraki Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de gerçekleşecek.

banner360
Son Güncelleme: 19.11.2021 01:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savunmada bağımsız olmak isteyen AB, “Stratejik pusulası“nı kabul etmeye hazırlanıyor
Savunmada bağımsız olmak isteyen AB, “Stratejik pusulası“nı kabul etmeye hazırlanıyor
Moderna, ABD'de 3. doz aşının tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Moderna, ABD'de 3. doz aşının tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Tarihi Osmanlı atlası 86 bin sterline satıldı
Tarihi Osmanlı atlası 86 bin sterline satıldı
Akdeniz'i geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Akdeniz'i geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu
Taliban yönetimi, ABD'ye büyük göç uyarısında bulundu
DSÖ: “Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde”
DSÖ: “Rahim ağzı kanseri ölümlerinin 10'da 9'u düşük ve orta gelirli ülkelerde”
Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı
Pandemi döneminde çocuklarda obezite arttı
Bilim dünyası tedavi görmeden AIDS'ten kurtulan ikinci kişiyi konuşuyor
Bilim dünyası tedavi görmeden AIDS'ten kurtulan ikinci kişiyi konuşuyor
Gana'da sarıhumma salgınından ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı
Gana'da sarıhumma salgınından ölen çocuk sayısı 22'ye çıktı
NOAA'nın hava sıcaklığı raporu
NOAA'nın hava sıcaklığı raporu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim