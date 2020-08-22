Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınacak

ABD'de zika, dang humması gibi hastalıkların önüne geçmek için dikkat çekici bir projeye onay verildi. Genetiği değiştirilmiş milyonlarca sivrisinek doğaya bırakılacak. Hastalığı taşıyan sivrisineklerle hastalığın genetiği değiştirilmeye çalışılacak.