Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisinek doğaya salınacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde dikkat çeken bir proje gündemde.
Genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineğin 2021 ila 2022 yıllarında doğaya bırakılmasına karar verildi.
Proje için, Florida eyaleti pilot bölge seçildi.
Yetkililer, bölgedeki bazı sivrisineklerin, zika, dang humması, sarı humma gibi hastalıkları taşıdığını söyledi.
Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerle bu durumun önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.
Proje ile, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin, hastalık taşıyan sivrisineklerle çiftleşmesi sonrası hastalığın genetiğinin değişmesi ve önlenmesi planlanıyor.